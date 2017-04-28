Минкульт Украины протестует против археологических раскопок в Крыму

Министерство культуры Украины выразило протест относительно ситуации, сложившейся с археологическим наследием на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в опубликованном 28 апреля заявлении ведомства.

Как сообщается, министерству стало известно из открытых источников, что с целью строительства автодорог к Керченскому мосту на территории между Цементной слободкой и трассой Керчь-Феодосия подконтрольными Кремлю властями Крыма проводятся масштабные археологические работы.

«Поскольку территория Крымского полуострова является частью территории Украины, то в соответствии со статьей 15 Закона Украины «Об охране археологического наследия» исследователь археологического наследия обязан передать все обнаруженные во время исследований археологические предметы на постоянное хранение определенному в разрешении учреждению для занесения в государственную часть Музейного фонда Украины», – говорится в сообщении.

Также, Минкультуры видит в подобных действиях признаки нарушения пункта 3 статьи 4 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в 1954 году, ратифицированной Россией в 1957 году.

В этой связи министерство обратилось в МИД Украины с письмом относительно обращения в МИД России предусмотренным дипломатическим протоколом нотой протеста, а также просьбой принять меры по регулированию ситуации на «международной арене для недопущения нарушения законодательства Украины».

Ранее в Институте археологии Российской академии наук сообщили, что в Крыму рядом с трассой, которая ведет к недостроенному Керченскому мосту был обнаружен склеп, построенный во времена Александра Македонского. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Института археологии.