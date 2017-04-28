Геращенко не видит в своих заявлениях признаков государственной измены

Народный депутат Украины Антон Геращенко не получал сообщений от прокуратуры Автономной Республики Крым об открытии в его отношении уголовного производства. При этом депутат не видит в своем заявлении признаков государственной измены. Об этом Геращенко сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Я поднимал свой пост, который я писал два года назад о том, что в случае возврата территории Крыма и Донбасса Украине, и в случае компенсации нанесенного ущерба нашей стране, Украина может рассмотреть вариант для того, чтобы сохранить лицо Путину, и по законной процедуре, урегулированной конституцией, дать в аренду Крым. Но понятие сдачи в аренду будет означать, если Путин на такое согласится, что он признает Севастополь нашей территорией. В аренду можно сдать только то, что тебе принадлежит. И это поставило бы точку в вопросах о принадлежности Севастополя и Крыма Украине», – отметил депутат.

Он также сообщил, что готов встретиться с представителями прокуратуры, в случае, если его пригласят.

При этом само заявление по данному поводу Геращенко назвал пиаром отдельных граждан или выполнением определенного заказа. Он отметил, что «каждый гражданин может обратиться с любым заявлением в отношении любого человека».

«В соответствии с 214 статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины, совершенно любое заявление, поданное гражданином в правоохранительные органы, должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре уголовных производств. Был случай, когда женщина в возрасте подала заявление и сообщила, что ее изнасиловал американский актер Брэд Питт, ее заявление также было занесено в реестр и было рассмотрено... Дальше прокуратура, следствие разбирается и выносит свой вердикт», – сказал депутат.

27 апреля стало известно, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по подозрению совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены.

Накануне журналист Владимир Бойко в Фейсбуке сообщил, что по результату рассмотрения его обращения прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».