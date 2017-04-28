Суд в Крыму оставил экс-вице-премьера Казурина под стражей до 3 августа

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшего российского вице-премьера Крыма Олега Казурина на продление срока его содержания под стражей.

Заседание суда по данному вопросу состоялось 27 апреля. Об этом сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

В начале апреля защита Олега Казурина подавала апелляцию на решение продления ареста в Верховный суд Крыма. Адвокат Игорь Морозов отмечал, что в своей жалобе защита просит отпустить задержанного под домашний арест.

В середине февраля Олегу Казурину было предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Свою вину он не признает.

По данным Следкома России, с августа по декабрь 2016 года бывший чиновник получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. За эти деньги Казурин якобы обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен заместителем главы правительства Крыма, подконтрольного России, 19 января 2016 года и в конце прошлого года был уволен с формулировкой «за невыполнение государственных задач и своих служебных обязанностей».