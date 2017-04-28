В Киеве активисты призвали Путина освободить политзаключенных

В пятницу, 28 апреля, на площади Независимости в Киеве активисты провели акцию Stop Putin’s War in Ukraine 4.0, на которой потребовали от президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине и освободить политзаключенных. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам организатора акции, руководителя киевской организации «Всесвітній рух патріотів України» Василия Болгарина, впервые акция была проведена в июне 2016 года.

«Находясь за границей, мы видим, что украинцы совсем забыли о теме (войны и аннексии Крыма – КР). Основная цель акции – это напоминать миру о том, что Украина и украинцы по всему миру помнят и не позволят забыть о том, что Россия производит свою агрессию в Украине. Чтобы это не было затерто, замыто какими-то новыми новостями», – пояснил Болгарин.

На акции активисты зачитали ряд требований к президенту России Владимиру Путину: прекратить войну в Украине и освободить аннексированный Крым, выпустить заложников и незаконно удерживаемых лиц на территории Крыма, Донбасса и России.

Организаторы добавили, что акция проходит и в других странах мира.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».