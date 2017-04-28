В Госпогранслужбе Украины сообщают об уменьшении очереди на «Чонгаре»

На административной границе с аннексированным Крымом возле контрольного пункта въезда/выезда «Чонгар» уменьшается скопление машин.

Об этом 28 апреля Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

«Количество автомобилей уменьшилось. Оккупанты несколько ускорили осуществление пропуска напротив КПВВ «Чонгар» автомобилей, движущихся на временно оккупированную территорию АР Крым», – сказала начальник пресс-службы.

По ее данным, к вечеру 28 апреля въезда в Крым ожидают около 15 автомобилей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11.00 на административной границе с аннексированным Крымом возле контрольного пункта въезда/выезда «Чонгар» скопилось более 50 машин.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».