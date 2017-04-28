В четверг, 27 апреля, украинские пограничники пресекли две попытки провоза оружия через административную границу с аннексированным Крымом. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Херсонского пограничного отряда.

Так, в контрольном пункте «Чаплинка» во время осмотра автомобиля «Лексус», на котором 40-летний житель Херсона направлялся на аннексированный полуостров, обнаружили травматический пистолет «ПМ» и 4 патрона к нему.

По сообщению ведомства, разрешительных документов на пистолет владелец не имел. Пистолет и патроны пограничники передали представителям Каланчакского отделения Национальной полиции и сообщили о возможном факте уголовного преступления.

В свою очередь, в Бердянском пограничном отряде Крым.Реалии рассказали, что в тот же день на КПВВ «Чонгар» обнаружили пневматический пистолет в автомобиле «Skoda», на котором 42-летний житель Мелитополя ехал в Крым.

По сообщению пресс-службы, представители таможни находку вернули владельцу, но отказали ему в проезде.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».