Российская группа «Братья Грим» подтвердила намерение выступить в Крыму

Представитель российской группы «Братья Грим» Ника Горская подтвердила намерение музыкантов провести два концерта в аннексированном Крыму 29 и 30 мая в Евпатории и Ялте. На вопрос Крым.Реалии, известно ли музыкантам об ответственности за визит в Крым, представитель подчеркнула, что выступать в Украине группа не намерена.

«Мы в Украину не ездим с начала конфликта. О каких запретах идет речь, зачем об этом говорить», – сказала Горская.

Позже в беседе представитель группы отказалась признавать концерты в Крыму и указала, что группа аполитична.

«Мы имеем право не отвечать вам… Крым, Украина... мы вне политики, мы музыканты», – указала представитель группы.

Информация о запланированных в аннексированном Крыму концертах есть на сайте группы.

Ранее сообщалось, что российской певице Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

Украина принимала меры и к другим российским артистам, выступавшим в Крыму.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.