Садоводы Севастополя заявляют, что их земельные участки отдают Минобороны России

Руководители садоводческих обществ Севастополя утверждают, что в соответствии с проектом нового генпланом города, около 80% их земельных участков меняют целевое назначение: переводятся в пользование Минобороны России, лесного фонда и земель природоохранного назначения. Об этом они заявили на городской конференции садоводов огородников, сообщает корреспондент Крым.Реалии.



По словам председателя садового кооператива Натальи Подтоптанной, к землям Минобороны России в документе отнесены все участки в Каче и большинство участков в Любимовке, на Фиоленте и в Балаклаве. А садовые участки в Сарандинакиной балке авторы проекта обозначили как земли природоохранного фонда.

Члены кооперативов уверены, что в случае утверждения этого генплана он создаст садоводам препятствия в получении ресурсов: света, воды и прочего.

В связи с этим председатели кооперативов призвали российские власти соблюдать постановления украинских властей, принятые до 2014 года, согласно которым им были предоставлены участки и подведены коммуникации.





Участники конференции также не исключают возможности отправиться в Москву к президенту России Владимиру Путину.

В Севастополе проходит процесс общественного обсуждения проекта нового генплана города, который разработали местные чиновники.

Многие жители города уже высказали возмущение по поводу содержания документа. Основная причина недовольства – произвольные авторские изменения в зонировании городской территории.

В районах, где расположен частный сектор и одноэтажные дома, авторы запланировали территорию многоэтажной и общественной застройки. Жители города предполагают, что их дома подконтрольные Кремлю власти города намерены снести и построить на их месте многоэтажки.



Некоторые горожане также говорят, что в новом генплане у них тоже отнимают земельные участки, на которые имеются украинские документы о праве собственности.