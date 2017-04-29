На админгранице с Крымом накапливаются очереди у всех пунктов пропуска – Госпогранслужба Украины

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что перед контрольными пунктами на админгранице с Крымом накапливаются транспортные средства, которые направляются в Крым.

Как сообщил Крым.Реалии начальник пресс-службы Бердянского погранотряда Госпогранслужбы Украины Нели Доценко, по состоянию на 13:00 перед контрольным пунктом «Чонгар» уменьшилась очередь, но остается более 100 автомобилей. Утром в очереди там стояли примерно 300 автомобилей.

По словам помощника начальника Херсонского погранотряда Ивана Шевцова, перед пунктом пропуска «Чаплынка» въезда в Крым ожидают около 50 автомобилей.

Также скопление 40 транспортных средств образовалось и перед контрольным пунктом «Каланчак».

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что движение автотранспорта блокируют российские пограничники. По этой причине ситуация на админгранице с Крымом в субботу, 29 апреля, несколько раз менялась.



Комментариев российских пограничников на данный момент нет.

В подконтрольной России крымской таможне о проблемах на автомобильных пунктах пропуска на админгранице с Херсонской областью не сообщают, заявляя, что движение по ним разгружено.



После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница».



На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».