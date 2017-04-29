В Евпатории и Алуште прошли торжества «Екатерининская миля» в честь открытия сезона

В Евпатории и Алуште прошли торжественные мероприятия в честь открытия туристического сезона под названием «Екатерининская миля-2017». Об этом сообщается на официальных сайтах городских администраций, подконтрольных России.

В Евпатории представление началось с прибытия на Театральную площадь Посейдона в сопровождении артистов театра на ходулях. Завершилась праздничная программа появлением «императрицы Екатерины II» в сопровождении свиты. Она провозгласила открытие курортного сезона в Евпатории.

В евпаторийских торжествах приняли участие многие представители крымской власти, подконтрольной России: депутат Госдумы Светлана Савченко, министр курортов Сергей Стрельбицкий, глава крымского парламентского комитета по туризму Нина Пермякова, а также местные чиновники и депутаты.

В Алуште праздник проводился на центральной набережной. Там прошли инсценировки разных фрагментов истории Крыма. Театрализованное представление «Екатерининская миля» представили артисты дома творчества «Подмосковье» и других творческих коллективов Алушты.

Мероприятия «Екатерининская миля-2017» прошли не только в Евпатории и Алуште, но и других крымских городах. Они посвящены 230-летию с момента визита в Крыму российской императрицы Екатерины и началу курортного сезона.