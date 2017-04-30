В Севастополе в детском роллер-фестивале приняла участие девочка в украинском национальном костюме

В Севастополе в субботу, 29 апреля, прошел детский фестиваль на роликовых коньках «Котороллер-2017». В соревнованиях принимали участие дети от 5 до 13 лет, среди которых была девочка в украинском национальном костюме. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, соревнования по роллер-спорту проводятся в Севастополе с 2016 года.

Для соревнования на набережной сделали небольшую трассу с препятствиями различной сложности соответственно возрасту. Преодолеть ее нужно было на роликах на скорость. На трассе устроили от 8 до 12 препятствий для разных возрастов.

Судьи оценивали скорость и чистоту проката. Учитывая возраст роллеров, судьи «особо обращали внимание на волю к победе, стойкость и упорство в преодолении трассы». Всех участников соревнований наградили и поощрили «за спортивное упорство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».