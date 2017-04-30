Новая дамба не повлияет на ситуацию в Крыму – крымский чиновник

Возведение новой дамбы в Херсонской области Украины не повлияет на общую ситуацию на полуострове. Об этом 30 апреля крымскому информационнму агентству «РИА Новости Крым» заявил подконтрольный Кремлю глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

«Дефицита воды для нужд крымчан нет. Новая дамба по факту никак не повлияет на обстановку в Крыму и больше призвана спасти украинских аграриев, приграничные с Крымом земли которых около трех лет остаются без орошения», – заявил Смирнов.

Раньше администрация Херсонской области ввела в эксплуатацию новую стационарную бетонную плотину на админгранице с Крымом.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.