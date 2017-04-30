На «Чонгаре» стабилизировалась ситуация с пропуском автомобилей в Крым

К вечеру 30 апреля очереди из транспортных средств перед контрольным пунктом въезда-выезда «Чонгар» не наблюдается. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии с места событий.

Если днем наблюдалось скопление около трех десятков автомобилей, то вечером ситуация с пропуском стабилизировалась – на КПВВ проезда ожидали не более пяти автомобилей.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что ситуация на админгранице почти полностью стабилизировалась и пропускные операции осуществляются в штатном режиме.

Перед контрольным пунктом «Чонгар» очереди отсутствуют. В то же время перед КПВВ «Каланчак» ожидают въезда на полуостров около 30 автомобилей, а на «Чаплинке» – 5 транспортных средств», – отметили в пресс–службе Бердянского пограничного отряда.

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«Пропускные операции оккупантами и тормозились, что и вызывало возникновение очередей со стороны материковой Украины», – добавили в ведомстве.

В Госпогранслужбе заверили, что с целью недопущения создания «пробок» в контрольных пунктах украинские пограничники увеличили количество военнослужащих для обеспечения качественного и бесперебойного пропуска граждан и транспортных средств в обоих направлениях.

Раньше сообщалось, что на протяжении дня и утром в воскресенье, 30 апреля, на админгранице с Крымом образовывались очереди из машин и пешеходов.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».