В России сообщают о возобновлении поездок в Крым по «единому билету»

Российская организация «Единая транспортная дирекция» с 30 апреля возобновила поездки в Крым и в обратном направлении по «единому билету». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Единая транспортная дирекция с 30 апреля возобновила перевозки пассажиров в Крым и в обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта», – отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что перевозки по «единому билету» в этом году будут осуществляться в семь городов, как и во время прошлого туристического сезона: в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

«На сегодняшний день оформлено 22681 проездной документ (с глубиной продажи 60 суток): 16798 – в Крым, 5883 – из Крыма», – добавили в дирекции.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



