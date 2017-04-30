На ремонт дорог в Севастополе обещают выделить около 30 миллионов долларов

Около 1,7 млрд рублей (порядка 30 миллионов долларов) будет направлено на ремонт дорог Севастополя в 2017 году. Об этом 30 апреля заявил подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает ТАСС.

«У нас уже третий год идет существенный рост объемов средств, выделяемых на ремонт дорог. В 2015 году было выделено 300 млн рублей, в прошлом году – 1,3 млрд, в этом году – 1,7 млрд рублей. Это ремонт и капремонт», – заявил Овсянников.

По его словам, в этом году капитальным ремонтом будет охвачено 28 км дорог.

«Я не говорю о ямочном ремонте или содержании – это именно капитальное обновление дороги, когда полностью снимается слой покрытия, делается дорога большими «картами», – добавил Овсянников.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.



