Утром 1 мая на въезде в Крым ажиотажа не зафиксировано – Госпогранслужба Украины

По информации Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, увеличения потока пассажиров и транспорта в Крым через контрольный пункт «Чонгар» на админгранице с аннексированным полуостровом не зафиксировано. Об этом Крым.Реалии рассказал первый заместитель начальника Бердянского пограничного отряда Сергей Рыбаченко.

Накануне на админгранице было отмечено скопление транспортных средств и очереди пешеходов. Рыбаченко назвал это несущественным увеличением потока.

«На выход к оккупированной территории поток увеличился несущественно, на 10%» – отметил он.

В Госпогранслужбе Украины пояснили, что ситуация на админгранице почти полностью стабилизировалась. По данным украинских пограничников, российские службы со стороны аннексированного Крыма в эти дни задерживали пропускные операции, что и стало причиной возникновения очередей со стороны материковой Украины.

По данным российской таможенной службы со стороны Крыма, на данный момент загруженность пунктов пропуска минимальная.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».