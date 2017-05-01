В Симферополе анонсируют шествие «Бессмертного полка» на 9 мая

Акцию-шествие «Бессмертный полк» в Симферополе намерены провести 9 мая. Формирование колонны начинается на улице Севастопольской, участники акции пройдут по центральным улицам города до Вечного огня в Гагаринском парке.

В пресс-службе нынешнего правительства Крыма напомнили и о запрете на использование политической и корпоративной символики во время шествия.

Идея акции «Бессмертный полк» – шествие граждан, чьи родственники воевали во Второй мировой войне, с портретами своих предков. Эта акция стала частью официального празднования в 2015 году в России по случаю 70-й годовщины окончания войны.

В 2016 году в аннексированном Россией Крыму, во время шествия «Бессмертный полк» ныне экс-прокурор полуострова Наталья Поклонская вышла с иконой царя Николая II, чем вызвала резонансное обсуждение.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.