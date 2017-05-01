Капсулу с землей Сапун-горы из Севастополя везут в Москву

Участники автопробега «Серебряная стрела. Крым – Москва» везут с собой горсть земли с севастопольской Сапун-горы в Москву для празднования 9 мая. От имени подконтрольного Кремлю правительства Севастополя в столицу соседней России передан венок.

«Мемориальный венок займет достойное место накануне 9 мая на Поклонной горе в Москве. Это знак того, что все севастопольцы помнят, какой ценой нашим прадедам, дедам, отцам далась победа в Великой Отечественной войне. А капсула с землей Сапун-горы, как любая святыня, сможет оказать духовную помощь всем участникам автопробега», – цитирует пресс-служба нынешнего правительства города директора российского департамента общественных коммуникаций Андрея Перла.

Как сообщалось, землю с мест боев в Феодосии также передадут участникам пробега.

Автопробег «Серебряная стрела. Крым – Москва» стартовал 29 апреля в Симферополе. Маршрут автоколонны проложен через 12 городов России. По словам организаторов, из Симферополя стартовало 10 машин, однако в каждом городе к пробегу будут присоединяться участники.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».