В российском Петербурге анонсируют выставку работ о преследованиях крымских татар

В Санкт-Петербурге на 3 мая в центре «Открытое пространство на Достоевского, 34» запланировано одновременно две выставки, которые расскажут о преследованиях крымских татар: от депортации до сегодняшних дней. Об этом в Фейсбуке рассказала российская правозащитница Александра Крыленкова.

«Первая выставка посвящена борьбе за возвращение из депортации: митинги, шествия, моменты возвращения и до. А вторая – выставка блестящего и отважного Антона Наумлюка, независимого журналиста, который работает в Крыму. Его фотографии посвящены сегодняшним преследованиям крымских татар: судебные процессы, обыски, встречи из тюрем и многое другое», – написала Крыленкова.

3 мая 2014 года на административной границе с Крымом на контрольно-пропускном пункте города Армянск российские пограничники не пропустили на полуостров Мустафу Джемилева, ссылаясь на решение ФСБ России от 19 апреля 2014 года о запрете въезда на территорию аннексированного полуострова сроком на пять лет.

Мустафа Джемилев подавал иск против Федеральной миграционной службы России на запрет въезда ему в Крым. Еще один иск подан против ФСБ. Судебные разбирательства по этому делу сейчас ведутся в московских судах.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».