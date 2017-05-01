На севастопольской демонстрации коммунисты выступили против олигархов, маленьких зарплат и лишения земель

КПРФ и «Справедливая Россия» провели в Севастополе совместную первомайскую демонстрацию. К началу акции у памятника адмиралу Нахимову в центре города собралось порядка 300 человек, к акции примкнули и хозяева земельных участков, которые заявили, что российское правительство города лишает их собственности. Местные партийные лидеры возмущались маленькими зарплатами и действиями «олигархического клана» России, сообщает Крым.Реалии.

«Почему зарплата 30% работающих ниже прожиточного минимума? В Севастополе, который с таким рвением шел в Россию, это чувствуется особенно остро. Наши зарплаты и пенсии в полтора раза ниже, чем в остальной стране. Призываю всех жителей Севастополя к объединению для отстаивания своего права на достойную жизнь», – произнес секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко.

На митинге выступил председатель общественной организации «Правовая защита собственников недвижимости» Алексей Деменок.

«После присоединения Севастополя к России городские власти заявили нам, простым жителям, что земля, полученная нами при Украине, выдавалась незаконно. Мы требуем внести изменения в ФКЗ № 6 «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя». В частности в статье 12 данного закона просим указать, что Россия не просто признает те документы, которые выдавались нам при Украине, но и не имеет права их оспаривать, если они не были оспорены до 18 марта 2014 года», – сказал он.

В конце митинга секретарь севастопольского горкома КПРФ по идеологии Роман Кияшко зачитал резолюцию в которой говорилось о коррупции, налогах, зафиксировано недовольстве горожан зарплатами, развалом здравоохранения и кризисе в России.

«Губернатор отдает детский лагерь имени Комарова федеральным властям, узаконивает земельные участки в заповедниках олигархам-застройщикам, в то же время массово отнимая землю у простых граждан. В сентябре пройдут выборы губернатора города. Мы уверены, им должен стать настоящий севастополец: и по духу, и по рождению»», – констатировал Кияшко.

Завершив митинг, люди прошли колоннами от площади Нахимова до площади Лазарева, держа в руках партийную символику, плакаты «Курс России – вперед к социализму», «Мир, труд май».

Митинг и шествие продлились в общей сложности порядка 20 минут.

В городах аннексированного Россией Крыма отмечают День международной солидарности трудящихся.