В Украине с 1 мая повышается прожиточный минимум

С 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине поднимается примерно на 5% – до 1684 гривен. Это определяет закон о госбюджете на 2017 год.

Согласно документу, для детей до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум составит 1426 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 1777, для лиц, утративших трудоспособность, – 1312 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с мая перечисляется пенсия для 8,2 миллиона человек.

Согласно закону о госбюджете, Кабинет министров Украины будет повышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 году в три этапа – в среднем до суммы 1762 гривен.