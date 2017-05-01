На первомайскую демонстрацию в Симферополе вышли работники бюджетной сферы

В Симферополе 1 мая состоялась демонстрация, праздничные колонны прошли по проспекту Кирова – от площади Амет-Хана Султана до Советской. В мероприятии взяли участие представители местных бюджетных учреждений, заведений и предприятий, в частности, школ, детсадов, больниц. В колонах прошли и горожане в национальных костюмах, сообщает Крым.Реалии.

У входа на Советскою площадь участников демонстрации приветствовали назначенные Кремлем местные руководители – Сергей Аксенов, Владимир Константинов, российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и другие.

В Севастополе КПРФ и «Справедливая Россия» также провели первомайскую демонстрацию. Местные партийные лидеры возмущались маленькими зарплатами и действиями «олигархического клана» России.

В городах аннексированного Россией Крыма отмечают День международной солидарности трудящихся.