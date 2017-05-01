Первомай в Ялте с триколором, «самообороной», досмотром и ограниченным доступом к сцене

В Ялте состоялась первомайская демонстрация. Участников шествия сопровождала полиция, казаки и представители «самообороны Крыма». На первом причале установили сцену, пройти к выступающим горожане могли через пропускные ворота и досмотр личных вещей, сообщает Крым.Реалии.

В шествии приняли участие городские бюджетные предприятия и организации, трудовые и творческие коллективы, сотрудники подконтрольных Кремлю администрации и городского совета Ялты.

На сцене выступили нынешний глава администрации Ялты Андрей Ростенко и руководители фракций коммунистов России, ЛДПР и «Единой России» в подконтрольном Кремлю городском совете Ялты.

Перед сценой активисты «Молодой Гвардии Единой России» держали десятиметровый российский триколор. В своих выступлениях чиновники и лидеры партий вспоминали советское прошлое, делились своими впечатлениями о проходивших тогда первомайских демонстрациях.

В городах аннексированного Россией Крыма отмечают День международной солидарности трудящихся.

В Севастополе КПРФ и «Справедливая Россия» также провели первомайскую демонстрацию. Местные партийные лидеры возмущались маленькими зарплатами и действиями «олигархического клана» России.

На первомайскую демонстрацию в Симферополе вышли работники бюджетной сферы.