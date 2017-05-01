Крымчан предупреждают о высокой пожарной опасности

В начале мая в некоторых местах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе российского МСЧ по Крыму.

Спасатели просят крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.

«В течение суток организована работа по тушению 2 пожаров, 7 возгораний», – информируют спасатели 1 мая.

В ведомстве отметили, что в пожароопасный период запрещается: разводить костры, использовать мангалы; бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.