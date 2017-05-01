Луценко: сервис Booking теперь обозначает Крым как часть Украины

Международный сервис Booking.com, который позволяет путешественникам бронировать и оплачивать гостиницы, исправил информацию о принадлежности Крыма и теперь обозначает полуостров как часть Украины. Об этом 30 апреля на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня компания Booking.com сообщила прокуратуру АР Крым, что была исправлена соответствующая информация. Сейчас на сайте при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он расположен на территории государства Украина», – написал Луценко и в подтверждение привел скриншоты с сайта Booking.

В то же время пользователи сети из других стран отмечают, что ресурс не указывает при выборе Крыма любую его государственную принадлежность. Во многих популярных поисковых сервисах для пользователя из Украины Крым будет обозначен как украинская территория, для пользователя из России – как российская.

«Также компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры для исполнения санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым с туристической целью», – добавил Луценко.

В декабря 2016 года прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство по статьям 332-1 и 191 Уголовного кодекса Украины относительно соучастия должностных лиц компании Booking.com International B.V. в использовании незаконно приобретенного имущества и в содействии в нарушении порядка въезда / выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.