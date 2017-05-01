Аксенов поддержал инициативу реконструкции набережной Алушты – местные власти

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поддержал проект реконструкции набережной Алушты. Об этом 1 мая сообщает провластный крымский ресурс «Крыминформ» со ссылкой на российскую главу Алушты.

«Самая интересная на сегодняшний день – идея обновления, реконструкции набережной Алушты. Я думаю, она будет реализована с помощью поддержки руководства республики. Этому уделяют огромное внимание глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Владимир Константинов. Они поддерживают нашу инициативу реконструкции самой протяженной набережной», – заявила подконтрольная Кремлю глава администрации Алушты Галина Огнева.

Он утверждает, что перед фактическими властями Алушты «стоят серьезные вопросы по восстановлению набережной в сельском регионе, в Солнечногорском, Рыбачьем и Малореченском».

В январе подконтрольные Кремлю власти Крыма сообщали о планах запустить пилотный проект по сносу объектов в 100 метровой прибрежной зоне Алушты. Об этом сообщил российский заместитель председателя крымского правительства Виталий Нахлупин в рамках выездного совещания по исполнению бюджета Алушты в 2016 году.

По словам российского заместителя председателя крымского правительства Виталия Нахлупина, пилотный проект по зачистке алуштинской набережной «позволит на примере Профессорского уголка показать алгоритм действий по наведению порядка в курортных городах Крыма.