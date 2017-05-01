Российский оппозиционер: Крым принадлежит Украине

Вопрос принадлежности аннексированного Крыма среди политэмигрантов из России даже не стоит – полуостров принадлежит Украине. Об этом 1 мая в эфире Радио Крым.Реалии сказала российский оппозиционный политический деятель Ольга Курносова.

«Все те, кто приехал в Украину после аннексии считают, что Крым – украинский. Я другой позиции не встречаю, поэтому мне даже странно, что этот вопрос в принципе может возникать», – отметила Курносова.

Она добавила, что для нее это важно для того, чтобы понять, каким образом создать коалиции.

«Самое главное, при выстраивании политических коалиций в России, понимать, что я разговариваю с анти-имперцем. Для России этот вопрос более широкий и глубокий, чем просто сказать чей Крым. Потому что мы находимся в том периоде, когда эта империя, в качестве которой существовала Россия долгие столетия, находится в стадии разрушения», – сказала Курносова.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».