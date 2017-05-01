В Севастополе прошел фестиваль национальной кухни

В понедельник 1 мая в Севастополе в детском развлекательном парке «Лукоморье» прошел фестиваль национальной кухни. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Около двадцати национально-культурных обществ и инициативных групп из Севастополя и Симферополя представили посетителям парка образцы национальной кухни своих народов: украинское общество сварило борщ и испекло пампушки и коровай, белорусское приготовило драники, казанско-татарское — чак-чак и блинчики, таджикское — плов, а дагестанское — шашлык.

Посетители парка могли совершенно бесплатно отведать национальные блюда разных народов в обмен на талоны-лукоморчики, которые выдавались тем, кто правильно отвечал на вопросы викторины, проводимой в центре парка.

Перед собравшимися выступили несколько самодеятельных национальных ансамблей, которые пели песни на национальных языках и исполняли танцы своих народов.

Активистки общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС) спели популярную песню «Червона рута».

В комментарии Крым.Реалии активистки УНКОС сообщили, что во время фестиваля они раздали свыше 600 тарелок сваренного ими украинского борща.

Фестиваль также посетила группа местных чиновников во главе с подконтрольным Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.