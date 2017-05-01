В Ялте перед шествием в честь открытия курортного сезона на набережной разгоняли нищих

В Ялте на набережной прошло шествие в честь официального открытия летнего курортного сезона. Перед процессией полицейские разгоняли нищих, которые просили милостыню на набережной города. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Полицейские шли впереди колонны и убирали с пути кортежа нищих, которые просили милостыню на набережной. Участники торжественного марша, в числе которых – духовой оркестр «Ялта», творческие коллективы ялтинского центра культуры, команды Массандровского, Ливадийского и Воронцовского дворцов-музеев, Поляны сказок, Никитского ботанического сада, и самые высокие участники шествия – артисты театра на ходулях из Евпатории, прошли по ялтинской набережной до сцены на первом причале, где состоялась церемония открытия летнего курортного сезона.

«Мы впервые одновременно во всех городах, во всех районах Крыма открываем наш курортный сезон. Мы уже встречаем гостей, но мы готовы к большому наплыву туристов. Надеемся, что курортный сезон в этом году пройдет еще лучше, чем он прошел в 2016 году», ― сказал на церемонии открытия курортного сезона подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма аннексированного Крыма Сергей Стрельбицкий.

В этом году открытие курортного сезона прошло во всех городах аннексированного Крыма и носило название «Екатерининская миля». Это мероприятие приурочено к 230-летию с момента первого путешествия российской императрицы Екатерины в Крым.