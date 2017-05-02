В рамках «Евровидения» в Киеве запланированы Дни Крыма

Два дня 6 и 7 мая в Киеве в рамках песенного конкурса «Евровидение-2017» пройдут Дни Крыма. Команда крымскотатарских политиков, актеров, музыкантов, художников, певцов приглашает жителей и гостей столицы окунуться в прошлое и будущее полуострова. Об этом объявили организаторы события в Фейсбуке.

«Это цикл разноцветных мероприятий, которые перенесут вас в Крым, но при этом вы останетесь в самом центре Киева. Вам не нужно будет ехать на родину коренного народа Крымского полуострова», – рассказывают организаторы.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выгрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».