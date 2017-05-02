Пляж «Солнечный» в Севастополе этим летом будет закрыт

Этим летом в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений. Об этом журналистам сообщил подконтрольный Кремлю заместитель мэра Владимир Базаров.

«С пляжем «Солнечный» у нас особая история. В этом году он будет закрыт, потому что там идет строительство парка имени Анны Ахматовой и пляж является его частью. На сегодняшний день – это строительная площадка», – цитирует Базарова «Комсомольская правда».

Нынешний заместитель мэра объяснил, что пройти на пляж можно только по центральной аллее парка, а сейчас там идет капитальный ремонт. Так как реконструкция парка имени Анны Ахматовой включена в российскую целевую программу, то сроки окончания ремонта сжатые и сделать ремонт уже после завершения курортного сезона было бы невозможно.

Работы по благоустройству городских пляжей Севастополя должны были быть завершены не позднее 1 мая.