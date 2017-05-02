Дома для переселенцев с Цементной слободки внесены в список «Стоп самострой»

Два трехэтажных дома в районе микрорайона Нижний Солнечный в Керчи, куда переселили жителей Цементной Слободки, вошли в список «Стоп самострой». Перечень объектов капитального строительства, в отношении которых «зафиксированы нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства», ведет подконтрольное Кремлю правительство Крыма.

Переселенцы с Цементной слободки в аннексированной Керчи, которых принудительно выселили из зоны строительства Керченского моста, жалуются на новое жилье.

«Трещина идет, дом оседает. Например, ключи мы получили в начале апреля, у меня бачек до сих пор подтекает, унитаз гуляет туда-сюда и никого не можем дозваться, а как платить, так сразу же – давайте платите по соглашению. С документами непонятки какие-то. Дело в том, что там еще не переехали некоторые, отказались. Как я поняла, не подписали три соглашения и вроде как из-за этих соглашений документация наша не идет дальше», – сообщила одна из переселенок с Цементной слободки.

Новые дома начали разрушаться, дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома и непосредственно под ним.

По информации российских чиновников Крыма, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.

Ранее в российском минЖКХ Крыма обещали, что строительство новых домов для людей окончится в октябре 2016-го года. В эксплуатацию жилье сдали только в марте этого года. Всего на возведение двух новостроек потратили 246 миллионов рублей (около четырех млн долларов).