Меркель прибыла в Россию на встречу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в российский город Сочи для встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Во время однодневной поездки Меркель (это ее второй визит в Россию, с тех пор как Москва аннексировала Украинский Крым в 2014 году), она сосредоточится на теме конфликтов на востоке Украины и в Сирии, сообщил ее представитель Штеффен Зайберт.

По его словам, между двумя раундами переговоров Меркель и Путин в 15:30 по Киеву пообщаются с представителями СМИ.

На переговорах двое лидеров также должны обсудить подготовку к саммиту «Группы 20», который состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Позже в этот же день Путин проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча будет проходить на фоне напряжения в отношениях Москвы и Запада.

Меркель встречалась с Путиным на международных событиях, но в Россию последний раз ездила в мае 2015 года.

Отношения между Германией и Россией ухудшились в 2014 году, когда Москва незаконно аннексировала украинский Крым и начала поддерживать боевиков на востоке Украины.