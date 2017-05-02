Россия: роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера

Российский роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Об этом 2 мая рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, сообщает «ТАСС».

«Адреса этих сервисов внесены в реестр запрещенных сайтов», – сказал Ампелонский.

Он пояснил, что представители мессенджеров не предоставили вовремя в ведомство свои контактные данные.

Пресс-секретарь добавил, что пока представители BlackBerry Messenger и остальных сервисов в Роскомнадзор с просьбой отменить блокировку не обращались.

«Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра», – заключил он.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных социальную сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и направил операторам связи уведомление о блокировке ресурса.

В России с 1 сентября 2015 года вступил в силу закон «О персональных данных», он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.