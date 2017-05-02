Украинские пограничники в контрольном пункте «Чонгар» выявили накануне, 1 мая, очередные нарушения порядка пересечения админграницы с аннексированным Крымом у трех жителей Донецкой области. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, граждане направлялись на автомобиле марки «Shkoda» из Краснодарского края России в Авдеевку. Во время проверки документов пограничники установили, что в аннексированный Крым они попали через пункт пропуска «Крым», функционирование которого временно приостановлено.

За нарушение порядка въезда на территорию аннексированного полуострова и выезда из нее пограничники составили на граждан админпротоколы. В свою очередь, представители Государственной фискальной службы Украины за нарушение таможенного кодекса Украины наложили штраф в размере 17 тысяч гривен.

При этом в Госпогранслужбе Украины напомнили гражданам, которые собираются посетить оккупированную территорию Крыма, что те должны направляться к ней только через материковую часть (через контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар»). Следование через закрытые пункты пропуска является нарушением.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».