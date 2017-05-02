Сейчас в Симферополе достаточно много людей, которые хотели бы выйти с требованиями на митинги, но подконтрольная Кремлю администрация города эти акции не согласовывает. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский общественный активист в Крыму Илья Большедворов.

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«У нас очень многие жалуются на то, что они подают заявки в администрацию и по надуманным предлогам им просто отказывают в согласовании», – отметил Большедворов.

Он напомнил, что в Симферополе члены профсоюза работников культуры вышли на первомайскую демонстрацию с протестными лозунгами и транспарантами «относительно незаконной национализации детского лагеря «Салют». По информации Большедворова, профсоюз работников культуры аннексированного Крыма дважды обращался в подконтрольную России администрацию Симферополя за разрешением провести акцию и дважды получал отказ.

«То, что люди использовали именно так праздничную демонстрацию, в первую очередь, это «заслуга» администрации Симферополя. Людям просто не давали высказаться по волнующим их вопросам», – добавил активист.

1 мая во многих городах аннексированного Россией Крыма отмечали День международной солидарности трудящихся. На севастопольской демонстрации коммунисты выступили против олигархов, маленьких зарплат и лишения земель. На мероприятие в Симферополе вышли работники бюджетной сферы, а в Ялте демонстрантов сопровождала полиция, «казаки» и представители «самообороны Крыма».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».