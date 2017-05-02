Меркель: аннексия Крыма – нарушение базовых мирных ценностей

Санкции против России могут быть отменены только в том случае, если будут устранены причины, по которым они были введены. В частности, речь идет об аннексии Крыма. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила 2 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«На что мы рассчитываем и что не может быть забыто – это базовые принципы европейской системы безопасности, которые были нарушены. Аннексия Крыма – это не просто аннексия, это нарушение мирных ценностей, созданных после Второй мировой войны. Речь идет, в частности, о нерушимости границ и уважении территориальной целостности», – отметила Меркель.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что украинские власти потеряли шанс реализовать минские договоренности.

«Сегодняшние киевские власти, возможно, потеряли шанс реализовать минские договоренности тогда, когда у них были такие внутриполитические возможности. Сегодня же возможности у высших эшелонов власти стали, мягко говоря, скромными, несмотря на ряд обстоятельств. Но несмотря на это нужно продолжать усилия именно в «нормандском формате» в рамках минских соглашений», – сказал Путин.

Отношения между Москвой и Западом ухудшились со времени российской агрессии в Украине.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Украина, Европейский союз и США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также во введении войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.

США, ЕС и другие страны ввели против России санкции за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. По данным ООН, в результате боевых действий на Донбассе погибли более 4800 человек.