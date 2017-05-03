В Керчи перекрыли дороги в нескольких районах из-за репетиции парада

В Керчи 3 мая ради репетиции военного парада, который состоится 9 мая в честь российского праздника Дня победы, перекрыли проезд во всем центральном районе города, а также частично в районах Камыш-Бурунского и Куль-Обинского шоссе.

Как сообщается на сайте подконтрольной Кремлю администрации города, временное ограничение движения транспорта продлится с 16.00 до 22.00.

Ограничения коснулись центральных улиц Свердлова, Еременко, Карла Маркса, Самойленко, Советской, Кирова. Также ограничено движение на улицах Буденного, Ворошилова, Чкалова.

Из-за репетиции парада в городе временно изменили маршруты следования пассажирского транспорта, керчане жалуются на неудобства и пробки.

В центре Симферополя с 3 по 7 мая ограничивают движение и парковку транспорта из-за подготовки и проведения военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники.

Парады Победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.