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Новости

Крымский суд отклонил апелляцию активиста Ремзи Бекирова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу активиста Ремзи Бекирова на решение суда об административное нарушение за пост в соцсети, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«В апелляционной жалобе были изложены доводы защиты, почему постановление Симферопольского районного суда должно быть отменено. Приводился довод о том, что на момент составления административного протокола данная страница в соцсети Бекировым была удалена. Данное правонарушение, даже с удалением, если оно имело место, с удалением странице в соцсети, было прекращено», – прокомментировала защитница Бекирова Эльвина Семедляева.

Утром 30 марта в Крыму задержали активиста Ремзи Бекирова, его обвинили в размещении в социальной сети запрещенных материалов. Крымский адвокат Эдем Семедляев заявил, что Бекирову вменяли статью 20.29 КоАП России – производство и распространение экстремистских материалов.

Позднее подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд арестовал Ремзи Бекирова на трое суток.

Представители защиты задержанного заявили, что будут подавать жалобу на решение суда о трехдневном аресте Бекирова.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.

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