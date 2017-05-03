Украинская правозащитница: независимые журналисты должны ездить в Крым

Независимые журналисты должны ездить в аннексированный Крым и освещать местные реалии. Это позволит фиксировать факты нарушений прав человека, о которых не говорят местные СМИ. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии сказала член Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

«Конечно, нужно ездить в Крым. Даже тем, кто там не живет. И пытаться делать репортажи не только о нарушениях прав, но и вообще о хозяйственных проблемах, просто о жизни полуостров, чтобы внимание к Крыму не ослабевало. И чем больше журналистов и активистов туда будут заезжать и публично освещать процессы, происходящие в Крыму, тем меньше шансов у репрессивной машины Россйской Федерации давить активизм и свободу слова на полуострове», – отметила Седова.

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Она также добавила, что благодаря работе независимых журналистов в аннексированном Крыму возможно усиление международного давления на Россию.

«Для нас как для правозащитников, как для гражданского общества, для международных институций это очень важно. Любые «крохи информации», которые будут в публичном пространстве, быстро доносятся до мирового сообщества. И это, в том числе, позволяет нам влиять на то, чтобы санкции были усилены в отношении людей, которые там нарушают права человека или творят какой-то беспредел», – сказала правозащитница.

По ее словам, в последнее время в Крыму фиксируется меньше нарушений прав работников СМИ лишь из-за того, что «журналисты выезжают или перестают писать. Самих журналистов становится меньше».

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».