Крымские журналисты стараются «держаться подальше» от освещения политических дел – Наумлюк

Большинство крымских журналистов стараются «держаться подальше» от дел политзаключенных или политпреследуемых на аннексированном полуострове. Такие дела освещают независимые журналисты, которые приезжают в Крым редко и ненадолго. Таким мнением в вечернем эфире Радио Крым.Реалии поделился журналист российской редакции Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Несколько лет, что я там работаю, местных журналистов, по большей части, я вообще не видел. Они приезжали только на какие-то громкие судебные заседания, например, на процесс журналиста Николая Семены, поскольку это, действительно, такое из ряда вон выходящее событие. Даже для российской судебной системы. На «дело Чийгоза» очень изредка кто-то приезжал. Например, когда выступал в качестве свидетеля Аксенов. А больше они не приезжают. На «делах Хизб ут-Тахрир» ты никогда их вообще не увидишь», – сказал Наумлюк.

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За «честную и бескомпромиссную работу по освещению преследований и нарушений прав человека в Крыму» Антон Наумлюк получил престижную норвежскую премию в области свободы слова FrittOrd.

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».