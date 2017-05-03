Российские военные продолжают давление на бывших сотрудников Украинской банковской академии в Севастополе, которые не хотят выселяться из общежитий.

«Действия российских военных – это самое настоящее издевательство над нами и детьми. Они постоянно нас оскорбляют, когда мы проходим через проходную в свой корпус, обзывают «украинцами», возмущаются тем, что мы пишем на их беспредел жалобы. Обещают устроить провокации, которые мы не докажем. К нам не пропускают родственников и даже врачей. А недавно не пропустили врача к тяжело больному грудному ребенку с высокой температурой. Сказали, что территория бывшей академии – режимный объект. Мама ребенка, узнав, что военные «завернули» врача, вынуждена была с грудным ребенком в тяжелом состояниис высокой температурой срочно ехать в больницу в на другой конец города», – рассказала корреспонденту Крым.Реалии бывшая сотрудница академии Ольга Огородник.

По ее словам, утром 3 мая их посетил юрист Нахимовского училища вместе с военными, которые пообещали «повышвыривать» вещи из комнат в отсутствие жителей.

В 2014 году после аннексии полуострова Украинская банковская академия в Севастополе вынужденно прекратила свою работу. В здании общежития остались проживать несколько семей сотрудников.

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя передало комплекс учебных и жилых помещений Московской банковской школе Центробанка России. Московские банкиры обратились в суд с требованием выселить бывших украинских преподавателей.

В сентябре 2016 года Севастопольский городской суд апелляционной инстанции вынес окончательное положительное решение в отношении бывших сотрудников академии – было подтверждено право преподавателей пользоваться местами в общежитии бывшего ВУЗа.

В ноябре 2016 года весь комплекс зданий бывшего Севастопольского института банковского дела Украинской банковской академии и участок земли размером 5,5 га был передан в оперативное управление Черноморскому высшему военно-морскому училищу имени Нахимова. Право собственности на эту недвижимость в парковой прибрежной зоне сменилось на федеральный статус, город перестал быть распорядителем этого имущества.

Севастопольский институт банковского дела был построен при поддержке президента Украины Виктора Ющенко и был открыт в 2009 году. Заведение занимает 5,5 га земли в районе парка Победы.