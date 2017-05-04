Радио Крым.Реалии: Пробки на въезде в Крым

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о ситуации на административной границе с Крымом. В Госпогранслужбе Украины заявляют об очередях из машин и людей, возникших из-за медлительности российских пограничников. На российской границе сообщают о начале работы судебных приставов на майские праздники с целью выявления банковских должников. Что нужно знать крымчанам о работе судебных приставов на границе? Какая ситуация на въезде в Крым? Едут ли украинцы в мае отдыхать на полуостров?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит со спикером Госпогранслужбы Украины Олегом Слободяном, юристом антиколлекторского агентства «ОФИР» Данилом Михалищевым и директором Центра развития туризма Украины Владимиром Царуком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.