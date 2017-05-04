Иран: в результате взрыва на шахте погибли 35 человек

Иранские государственные СМИ сообщают о не менее 35 погибших и не менее 69 раненых в результате взрыва 3 мая метана на шахте в северной части страны.

Поскольку взрыв произошел на большой глубине, поисково-спасательные работы не прекратились до сих пор.

Сообщается, что около 80 горняков были под землей в момент взрыва в шахте «Земестанюрт» в иранской провинции Голестан.

Пока неизвестно, погибшими являются только горняки или еще и спасатели. Сообщается, что утром 4 мая поисковая операция продолжилась.