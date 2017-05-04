Строители сообщили о готовности половины опор для Керченского моста

Строители завершили установку 50% опор для Керченского моста, в том числе выполнили все сухопутные опоры автодорожной части. Об этом сообщили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

«К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная», – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

В пресс-службе добавили, что всего проектом предусмотрено 595 опор, из которых на железнодорожную часть приходится 307, на автодорожную – 288.

«Строители на данный момент выполнили более 220 опор автодорожного моста и до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под будущую автодорогу», – добавили в инфоцентре.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.