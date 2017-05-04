В аннексированный Крым стали меньше ездить с материка – Слободян

Пассажиро-транспортный поток с материковой части Украины в аннексированный Крым постоянно снижается. Об этом 4 мая в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Тенденция, которую мы отслеживаем – уменьшение количества пассажиров и транспорта, которые едут как на оккупированный полуостров, так и из него. Перед праздниками и во время праздников эта тенденция не изменилась. Людей гораздо меньше едет, чем за аналогичный период прошлого года», – отметил Слободян.

Он добавит, что на майские праздники пассажиропоток в Крым не увеличился, а «очереди на админгранице искусственно создавались российскими силовиками «для картинки».

«Что влияет на этот пассажиро-транспортный поток, так это работа представителей правоохранительных органов страны-оккупанта. В последние дни перед майскими праздниками и во время них они (российские силовики – КР) существенно усложнили пересечение админграницы с аннексированным Крымом. Автомобили оформлялись очень долго, граждан тщательно проверяли, что привело к скоплению автотранспорта. Причина такая, скорее всего: создать картинку, что много людей едут в оккупированный Крым, хотя цифры говорят о противоположном», – подчеркнул Слободян.

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Накануне майских праздников на контрольно-пропускных пунктах пропуска на админгранице с Крмом начали образовываться длинные очереди машин. Только на «Чонгаре» утром 29 апреля въезда ожидали около трехсот автомобилей. Уже к утру первого мая свободное движение на полуостров возобновилось. Очередь искусственно создавала российская сторона, сообщил 1 мая первый заместитель начальника Бердянского пограничного отряда Сергей Рыбаченко.

По информации Госпогранслужбы, в воскресенье утром, 2 мая, в районе контрольного пункта «Чонгар» очереди ожидало 50 автомобилей, «Чаплынка» – 10, «Каланчак» – 55. Очереди тех, кто пересекает админграницу в пешем порядке, возникали в основном после прибытия поездов в ближайшие к Чонгару населенные пункты. Уже к вечеру проблема разрешилась окончательно.

Российские пограничники сложившуюся ситуацию никак не прокомментировали. Однако накануне, 28 апреля, судебные приставы России заявили, что начали облаву на крымских должников. С первого мая российские силовики начали дежурить на всех пунктах въезда-выезда аннексированного полуострова. В российском ведомстве сообщили: любой крымчанин, не оплативший вовремя штрафы свыше 10 тысяч рублей, покинуть полуостров не сможет.

По последним данным Госпогранслужбы Украины, в первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Статистика приведена как для въезжающих, так и выезжающих с полуострова.В феврале в ведомстве также говорили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты Крыма.