Гражданского активиста в Симферополе после обыска направили в «Центр Э» – адвокат

Крымчанина, гражданского активиста Тофика Абдулгазиева после обыска в его доме 4 мая, российские силовики направили в Центр по противодействию экстремизму («Центр Э») в Симферополе. Об этом Крым.Реалии рассказал крымский адвокат адвокат Эмиль Курбединов.

«Он препровожден в Центр по противодействию экстремизму, якобы на допрос. Этот тот орган, который за последние месяцы десятками составлял админпротоколы, по которым людей сажали от трех до 12-15 суток. Тофик Абдулгазиев – это тот, кто не оставался в стороне ни при одном из обысков, он постоянно приходил. Когда встречали тех, кто выходил после суток, он также активно участвовал, приезжал везде, где только мог», – рассказал Курбединов.

По информации адвоката, при обыске в доме Тофика Абдулгазиева ничего не изъяли. Как пояснил после визита в «Центр Э» другой крымский адвокат Эдем Семедляев, от каких-либо пояснений, снятия отпечатков пальцев и фото Тофик Абдулгазиев отказался.

«Я так понял, провели обыск в рамках возбужденного уголовного дела в июне 2016 года по пропаже крымского татарина Энвера Меметова. А вопросы были общего характера: какую религию исповедуете, в какую мечеть ходите. Я увидел их список, там было много вопросов и поэтому мы отказались по 51 статье (Конституции России – КР), так как неизвестно как все это скажется потом, куда это все пришьется», – пояснил адвокат.

Ни о каких дальнейших намерениях российские силовики не заявляли.

Утром 4 мая в Симферополе в доме крымчанина Тофика Абдулгазиева российские силовики провели обыск. Сам активист в видеокомментарии после обыска заявил, что силовики у него в доме искали документы какого-то пропавшего человека, который ему не знаком.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.