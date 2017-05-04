Севастопольские активисты потребовали вернуть украинский язык в школы

В аннексированном Севастополе 4 мая члены правления общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС) провели встречу с директором департамента образования российского правительства города Михаилом Родиковым. На встрече активисты потребовали вернуть украинский язык в школы Севастополя. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Во время встречи представители УНКОС заявили Родикову о том, что в 2014 году по решению подконтрольных Кремлю местных чиновников, украинский язык в средних школах Севастополя был фактически запрещен как язык преподавания и язык изучения, и что этнические украинцы в городе не могут получать образование на родном языке.

Со своей стороны, Родиков сказал, что он считает возможным возвращение украинского языка в средние школы города только в виде факультативов.

По этому поводу члены УНКОС заявили, что «факультативы проводятся в неудобное для детей время и не дают полноценного образования на родном языке». По мнению активистов, желательно в двух средних школах города восстановить украинские классы, в которых преподавание нескольких предметов велось бы на украинском языке.

Севастопольский чиновник ответил, что, согласно законодательству соседней России, в Севастополе украинский язык не является государственным, и в настоящее время нет российских образовательных программ на украинском языке для средних школ.

«Поэтому для полноценного преподавания в средних школах города на украинском языке нет правовых оснований», – добавил Родиков.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Несмотря на то, что в российской конституции Крыма прописано, что на полуострове три государственных языка – русский, крымскотатарский и украинский, в крымских школах почти исчезли украинские классы. Их количество с 2013 года сократилось в 31 раз. А численность учеников, получающих образование на украинском языке, упала в 36 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы от 21 апреля.

На данный момент на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников. Об этом 2 марта сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа – № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.