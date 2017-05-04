Крымчанам-должникам на полгода запретят выезд с полуострова – юрист

Жители аннексированного Крыма, не оплатившие вовремя административные штрафы, которые превышают 10 тысяч рублей, не смогут покинуть полуостров в течении полугода. Об этом 4 мая в утреннем эфире Радио Крым.Реалии рассказал юрист российского антиколлекторского агентства «ОФИР» Данил Михалищев.

«Свыше 10 тысяч рублей (размер штрафа – КР) – пристав уже имеет право наложить запрет на выезд за границу, но действует запрет всего лишь 6 месяцев. Тут судебные приставы допускают ошибки, так как не информируют должников о том, что у них есть какая-либо задолженность. На этом очень многие, кто выезжает за границу, попадает – теряют путевки, которые стоят немалых денег… Пристав должен письменно уведомить о том, что у человека есть запрет на выезд за границу. Также пристав при возбуждении исполнительного производства должен дать, по постановлению, пять дней для добровольного погашения. Из практики могу сказать, что приставы даже этого не делают», – отметил Михалищев.

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28 апреля, судебные приставы России заявили, что начали облаву на крымских должников. С первого мая российские силовики начали дежурить на всех пунктах въезда-выезда аннексированного полуострова. В российском ведомстве сообщили: любой крымчанин, не оплативший вовремя штрафы свыше 10 тысяч рублей, покинуть полуостров не сможет.

Раньше российское издание «Известия» сообщило, что более 2 млн граждан России не смогут выехать за границу на майские праздники из-за наличия долгов. По информации издания, 40% «невыездных» имеют просроченные кредиты банкам, 20% являются неплательщиками алиментов, 10% не заплатили налоги или штрафы ГИБДД, 5% не смогли вовремя рассчитаться за услуги ЖКХ.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».