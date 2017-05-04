На «Чонгаре» задержали украинца, подозреваемого в совершении убийства

В ночь на 4 мая на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» пограничники Бердянского отряда задержали гражданина Украины, которого подозревают в совершении убийства.

Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс–службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, накануне от оперативных сотрудников Азово–Черноморского регионального управления Госпогранслужбы поступила информация о возможном следовании с аннексированного полуострова на материковую Украину лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

«Уже поздно вечером во время осуществления паспортного контроля путешествующих в контрольном пункте въезда–выезда «Чонгар» пограничники выявили 48-летнего гражданина Украины, жителя Сакского района Крыма, в отношении которого предоставлено информирование. При осуществлении проверочных мероприятий пограничники установили, что данный гражданин со 2 мая разыскивается Национальной полицией из-за возможного совершения убийства на территории Украины», – говорится в сообщении пресс–службы.

В ведомстве добавили, что пограничники задержали мужчину и установленным порядком передали сотрудникам Национальной полиции.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Накануне майских праздников на контрольно-пропускных пунктах пропуска на админгранице с Крмом начали образовываться длинные очереди машин. Только на «Чонгаре» утром 29 апреля въезда ожидали около трехсот автомобилей. Уже к утру первого мая свободное движение на полуостров возобновилось. Очередь искусственно создавала российская сторона, сообщил 1 мая первый заместитель начальника Бердянского пограничного отряда Сергей Рыбаченко.

Российские пограничники сложившуюся ситуацию никак не прокомментировали. Однако накануне, 28 апреля, судебные приставы России заявили, что начали облаву на крымских должников. С первого мая российские силовики начали дежурить на всех пунктах въезда-выезда аннексированного полуострова. В российском ведомстве сообщили: любой крымчанин, не оплативший вовремя штрафы свыше 10 тысяч рублей, покинуть полуостров не сможет.